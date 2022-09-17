Ганчев: армия Украины взяла в плен семь студентов из Шри-Лаки в Купянске
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев утверждает, что украинские военные в Купянске захватили семь студентов из Шри-Ланки.
Вечером субботы глава ВГА Херсонской области Виталий Ганчев опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что солдаты ВСУ захватили семь граждан Шри-Ланки в Купянске, которые обучались в местном медицинском колледже. После ареста ВСУ увезли студентов в неизвестном направлении.
По мнению Ганчева, украинские войска могут использовать студентов из Шри-Ланки для осуществления провокации наподобие той, которой российские СМИ окрестили находку массовых захоронений в городе Буча Киевской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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