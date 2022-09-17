Британцы недовольны слишком длинным трауром из-за смерти королевы

В связи со смертью королевы многие мероприятия в Великобритании были отменены, большинство организаций не работали.

В стране, которая сейчас борется с кризисом стоимости жизни, такие задержки могут обойтись очень дорого.

Для британцев, заранее записавшихся к врачу, отмена приема оказалась крупным ударом. Особенно это затронуло беременных женщин.

Пользователи социальных сетей жалуются на отмененные плановые операции, процедуры химиотерапии, вакцинацию от коронавируса.

Однако правительство Великобритании заявило, что только рекомендовало предприятиям закрыться на время похорон, но окончательное решение они принимали сами.

Лондонский аэропорт Хитроу отменил часть рейсов, когда перевозили гроб королевы. Между тем это один из самых загруженных авиаузлов в мире.

Лондонская транспортная сеть приостановила все уличные развлечения, поставив под угрозу заработок музыкантов в и без того непростых финансовых условиях.

Соглансо результатам опроса, опубликованного во вторник YouGov, 49% респондентов считают, что освещение похорон королевы в прессе оказалось чересчур интенсивным. Но 41% опрошенных назвал его практически правильным.