В Херсоне слышны звуки взрывов и автоматных очередей

В центре Херсона слышны звуки стрельбы из автоматического оружия и взрывы гранат.

В субботу ночью, 17 сентября 2022 года, ряд крупных российских Telegram-каналов, ссылаясь на предоставленную местными жителями информацию, сообщили о том, что в Херсоне слышны звуки взрывов гранат и стрельбы из автоматического оружия.

Российские новостные агентства РИА и ТАСС, со ссылкой на источники в оперативных службах, чуть позже подтвердили, что в административном центре Херсонской области действительно слышны звуки автоматной очереди.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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