Госдеп: США и Британия не хотят мирного договора между Россией и Украиной

Экс-сотрудник американского Госдепа Кристиан Уитон утверждает, что Вашингтон и Лондон не хотят, чтобы Украина и Россия достигли мирного соглашения.

Вечером субботы издание Fox Business опубликовало интервью с бывшим представителем Госдепартамента Соединённых Штатов Кристианом Уитоном, который публично заявил, что правительства Великобритании и США выступают против подписания мирного договора между Россией и Украиной.

По мнению Уитона, в британском и американском правительстве смотрят на украинский конфликт как на хорошую возможность "обескровить" Россию, а гибель людей в ходе боевых действий Вашингтон и Лондон не волнует.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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