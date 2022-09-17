Госдеп: США и Британия не хотят мирного договора между Россией и Украиной
Экс-сотрудник американского Госдепа Кристиан Уитон утверждает, что Вашингтон и Лондон не хотят, чтобы Украина и Россия достигли мирного соглашения.
Вечером субботы издание Fox Business опубликовало интервью с бывшим представителем Госдепартамента Соединённых Штатов Кристианом Уитоном, который публично заявил, что правительства Великобритании и США выступают против подписания мирного договора между Россией и Украиной.
По мнению Уитона, в британском и американском правительстве смотрят на украинский конфликт как на хорошую возможность "обескровить" Россию, а гибель людей в ходе боевых действий Вашингтон и Лондон не волнует.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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