Президент Ирана призвал ШОС бороться с драконовскими санкциями США

Президент Ирана Эбрагим Раиси на саммите ШОС в Узбекистане заявил о необходимости новых решений, которые помогут бороться с драконовскими американскими санкциями.

Он отметил, что расширение Шанхайской организации сотрудничества в Центральной Азии даст возможность бросить вызов Вашингтону.

По словам Раиси, странам ШОС необходимо расширять свободную торговлю, сотрудничество в  финансовой и банковской сферах.

Помимо этого, иранский лидер подписал меморандум об обязательствах вступить в ряды постоянных членов ШОС.

Организация появилась в 2001 году. Россия, Китай и несколько постсоветских стран создали ее в качестве диалоговой площадки.

Четыре года назад к ним присоединились Индия и Пакистан. Предполагалось, что это обеспечит значительный противовес влиянию Запада.

Иран и США сейчас пытаются возобновить ядерную сделку, заключенную в 2015 году и прерванную во время президентства Дональда Трампа в 2018 году. 

После разрыва договоренностей Соединенные Штаты ввели масштабные экономические санкции против Ирана.

Опубликовано: Светлана Репина

 

 















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