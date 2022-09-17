Президент Ирана призвал ШОС бороться с драконовскими санкциями США
Президент Ирана Эбрагим Раиси на саммите ШОС в Узбекистане заявил о необходимости новых решений, которые помогут бороться с драконовскими американскими санкциями.
Он отметил, что расширение Шанхайской организации сотрудничества в Центральной Азии даст возможность бросить вызов Вашингтону.
По словам Раиси, странам ШОС необходимо расширять свободную торговлю, сотрудничество в финансовой и банковской сферах.
Помимо этого, иранский лидер подписал меморандум об обязательствах вступить в ряды постоянных членов ШОС.
Организация появилась в 2001 году. Россия, Китай и несколько постсоветских стран создали ее в качестве диалоговой площадки.
Четыре года назад к ним присоединились Индия и Пакистан. Предполагалось, что это обеспечит значительный противовес влиянию Запада.
Иран и США сейчас пытаются возобновить ядерную сделку, заключенную в 2015 году и прерванную во время президентства Дональда Трампа в 2018 году.
После разрыва договоренностей Соединенные Штаты ввели масштабные экономические санкции против Ирана.
Опубликовано: Светлана Репина
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