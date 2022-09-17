В Ворошиловском районе Донецка второй раз за день слышные мощные взрывы
Украинские военные начали очередной артиллерийский обстрел Ворошиловского района Донецка.
Ночью субботы, 17 сентября 2022 года, российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК, сообщило о том, что Вооружённые силы Украины второй раз за день открыли огонь по Донецку.
Отмечается, что украинские военнослужащие для обстрела Ворошиловского района Донецка не в первый раз использую артиллерийское оружие стандарта НАТО, калибр которого составляет 155 миллиметров.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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