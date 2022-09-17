На круизном лайнере Carnival Cruise произошла массовая драка, которую засняли на видео
Круизный лайнер Carnival Cruise предлагает путешественникам все условия для хорошего отдыха. Но в недавней поездке случилось непредвиденное.
В сети появились видео, которые демонстрируют массовую драку прямо на борту лайнера. Это произошло 9 сентября.
Пока одни пассажиры ожесточенно дрались, другие снимали все происходящее на свои мобильные телефоны.
На многочисленных кадрах видно, как люди бьют друг друга кулаками, избивают друг друга у бассейна.
Инцидент случился в конце круиза по Западному Карибскому морю продолжительностью в пять дней.
Один из пользователей TikTok рассказывает, что один пассажир занял место другого в баре, из-за этого и случился конфликт.
По словам другого пользователя, в драке участвовали как минимум 30 пассажиров лайнера. О ранениях и арестах ничего не сообщается.
Один из представителей корабельной команды пытался разнять дерущихся, блокировать удары собственным телом. Но он потерпел неудачу.
Опубликовано: Светлана Репина
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