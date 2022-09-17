На круизном лайнере Carnival Cruise произошла массовая драка, которую засняли на видео

Круизный лайнер Carnival Cruise предлагает путешественникам все условия для хорошего отдыха. Но в недавней поездке случилось непредвиденное.

В сети появились видео, которые демонстрируют массовую драку прямо на борту лайнера. Это произошло 9 сентября.

Пока одни пассажиры ожесточенно дрались, другие снимали все происходящее на свои мобильные телефоны.

На многочисленных кадрах видно, как люди бьют друг друга кулаками, избивают друг друга у бассейна.

Инцидент случился в конце круиза по Западному Карибскому морю продолжительностью в пять дней. 

Один из пользователей TikTok рассказывает, что один пассажир занял место другого в баре, из-за этого и случился конфликт.

По словам другого пользователя, в драке участвовали как минимум 30 пассажиров лайнера. О ранениях и арестах ничего не сообщается.

Один из представителей корабельной команды пытался разнять дерущихся, блокировать удары собственным телом. Но он потерпел неудачу. 

Опубликовано: Светлана Репина

 

 















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