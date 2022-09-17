В Херсоне проходит контртеррористическая операция
В районе херсонского железнодорожного вокзала проходит контртеррористическая операция.
В субботу ночью, 17 сентября 2022 года, новостное агентство «Вести Крым» в своём Telegram-канале показало подписчикам эксклюзивные кадры происходящей в Херсоне контртеррористической операции.
Репортёр «Вести Крым» Михаил Андроник раскрыл взволнованной общественности причины звуков автоматных очередей и взрывов в центре Херсона, сняв на видео момент операции Вооружённых сил РФ на железнодорожном вокзале.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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