83-летний иранский диктатор появился на публике, хотя все думали, что он прикован к постели

Аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана, появился на публике 17 сентября. Считалось, что он прикован к постели после экстренной операции на желудочно-кишечном тракте.

В течение двух недель Хаменеи оставался в постели. В субботу он провел встречу со студентами в Тегеране.

При этом аятолла, который обычно сидит во время встреч, на этот раз общался с публикой стоя. Официальных сообщений о состоянии его здоровья не было.

Несколько источников сообщили New York Times, что еще на прошлой неделе у 83-летнего Хаменеи были сильные боли в желудке и высокая температура.

Для проведения ему операции из-за непроходимости кишечника в его доме была оборудована временная клиника. В 2014 году у аятоллы был выявлен рак простаты.

Проблемы со здоровьем Хаменеи совпали по времени с активной работой над возобновлением ядерной сделки между Ираном и странами Запада.

Некоторые источники утверждают, что Вашингтон и Тегеран сейчас близки к заключению договоренностей.

По информации Фонда защиты демократий, если сделка будет заключена, Ирану получит финансовую выгоду до 275 млрд долларов в первый год ее действия и еще 1 трлн долларов к 2030 году.