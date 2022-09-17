Путин и Лукашенко предложили ШОС создать альтернативу Олимпийским играм
Во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, Узбекистан, Владимир Путин предложил изучить вопрос о проведении крупных спортивных соревнований для стран-членов.
По его словам, сейчас можно активизировать спортивное сотрудничество и проводить масштабные мероприятия под эгидой организации.
Его поддержал президент Беларуси Александр Лукашенко. Он предложил провести комплексные спортивные соревнования летом 2024 года и зимой 2026 года.
Именно в эти даты пройдет летняя Олимпиада в Париже и зимняя – в Италии. Многим российским спортсменам сейчас разрешено участвовать в Олимпийских играх только под нейтральным флагом.
Это связано как с допинговым скандалом, разгоревшимся после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, так и с другими геополитическими проблемами.
Китай, который тоже входит в ШОС, принимал Олимпиады с 2008 года, как зимние, так и летние.
В целом Владимир Путин в своем выступлении дал понять, что ШОС может стать серьезным противовесом Западу.
В организацию, созданную в 2001 году, помимо России и Китая, входят Индия, Пакистан, четыре постсоветские республики в Центральной Азии.
Опубликовано: Светлана Репина
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