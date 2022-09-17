Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Краснолиманское направление остаётся самым сложным участком фронта.

В субботу, 17 сентября 2022 года, глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале рассказал об оставшихся сложностях на Краснолиманском направлении фронта, где до сих пор продолжаются боевые действия с ВСУ.

Пушилин отметил, что в настоящее время украинские военные периодически ведут обстрел города Красный Лиман и посёлка городского типа Ямполя из артиллерийского оружия, ввиду чего непростая ситуация на Краснолиманском направлении сохраняется.