В Херсоне ликвидировали группу украинских диверсантов
Российские спецслужбы провели успешную контртеррористическую операцию в Херсоне.
17 сентября новостное агентство ТАСС, ссылаясь на предоставленную оперативными службами информацию, сообщило о том, что российские силовики провели успешную операцию по нейтрализации украинских диверсантов в центре Херсона.
Отмечается, что в результате успешного устранения вооружённой группы лиц, оказавшей сопротивление, жертв и пострадавших среди гражданских нет. Стрельба на на проспекте Ушакова в Херсоне прекратилась.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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