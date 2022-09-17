В Херсоне ликвидировали группу украинских диверсантов

Российские спецслужбы провели успешную контртеррористическую операцию в Херсоне.

17 сентября новостное агентство ТАСС, ссылаясь на предоставленную оперативными службами информацию, сообщило о том, что российские силовики провели успешную операцию по нейтрализации украинских диверсантов в центре Херсона.

Отмечается, что в результате успешного устранения вооружённой группы лиц, оказавшей сопротивление, жертв и пострадавших среди гражданских нет. Стрельба на на проспекте Ушакова в Херсоне прекратилась.