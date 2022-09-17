Белый дом прокомментировал визит экс-губернатора Нью-Мексико в Россию
В Белом доме пытаются дистанцироваться от визита в Россию Билла Ричардсона, бывшего губернатора Нью-Мексико и призывают американцев не ездить в страну.
Сам Ричардсон говорит, что хочет способствовать освобождению граждан США Пола Уилана и Бритни Гринер.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американские частные лица не должны посещать Россию и вести переговоры от имени правительства США.
Он отметил, что власти Соединенных Штатов хотят увидеть Гринер и Уилана дома, и пытаются добиться этого, проводя специальную работу по государственным каналам.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер напомнила, что американцам не рекомендуются поездки в Россию.
Она уточнила, что администрация Байдена уже связалась с центром, основанным Ричардсоном, но там отказались от комментариев по поводу его поездки.
Ранее Ричардсон был послом США в ООН и участвовал в переговорах по вопросу возвращения американских граждан на родину.
По информации CNN, Ричардсон намерен встретиться в России с официальными лицами для проведенияпереговоров.
Опубликовано: Светлана Репина
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Белый дом прокомментировал визит экс-губернатора Нью-Мексико в Россию
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