Белый дом прокомментировал визит экс-губернатора Нью-Мексико в Россию

В Белом доме пытаются дистанцироваться от визита в Россию Билла Ричардсона, бывшего губернатора Нью-Мексико и призывают американцев не ездить в страну.

Сам Ричардсон говорит, что хочет способствовать освобождению граждан США Пола Уилана и Бритни Гринер.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американские частные лица не должны посещать Россию и вести переговоры от имени правительства США.

Он отметил, что власти Соединенных Штатов хотят увидеть Гринер и Уилана дома, и пытаются добиться этого, проводя специальную работу по государственным каналам.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер напомнила, что американцам не рекомендуются поездки в Россию.

Она уточнила, что администрация Байдена уже связалась с центром, основанным Ричардсоном, но там отказались от комментариев по поводу его поездки.

Ранее Ричардсон был послом США в ООН и участвовал в переговорах по вопросу возвращения американских граждан на родину.

По информации CNN, Ричардсон намерен встретиться в России с официальными лицами для проведенияпереговоров.