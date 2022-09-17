В Латвии запретили русскоязычным жителям ездить вместе с остальными пассажирами
В Риге ввели запрет на проезд русскоязычных жителей города вместе с остальными пассажирами общественного транспорта.
17 сентября ряд крупных Telegram-каналов сообщили о том, что в рижских автобусах начали появляться вывески на латышском и русском языках, которые запрещают русскоязычным пассажирам размещаться вначале или середине салона.
Как отмечают пользователь Telgram в комментариях под данной новостью, уровень русофобии в прибалтийской Латвии почти достиг апогея из-за введения ограничений на нахождение представителей русской общины в общественном транспорте.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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