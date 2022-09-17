В Латвии запретили русскоязычным жителям ездить вместе с остальными пассажирами

В Риге ввели запрет на проезд русскоязычных жителей города вместе с остальными пассажирами общественного транспорта.

17 сентября ряд крупных Telegram-каналов сообщили о том, что в рижских автобусах начали появляться вывески на латышском и русском языках, которые запрещают русскоязычным пассажирам размещаться вначале или середине салона.

Как отмечают пользователь Telgram в комментариях под данной новостью, уровень русофобии в прибалтийской Латвии почти достиг апогея из-за введения ограничений на нахождение представителей русской общины в общественном транспорте.