Ана Брнабич заявила о задержании 64 человек в ходе ЛГБТ-шествия в Белграде

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что более 60 человек задержано на протестах из-за гей-парада в Белграде.

В субботу днем информационные источники Сербии сообщили о том, что в Белграде несмотря на запрет властей ЛГБТ-активисты около 16 часов (17:00 мск) собрались у здания Конституционного суда. Среди нескольких тысяч собравшихся с зонтами радужных цветов и символикой акции был замечен посол США Кристофер Хилл и представитель Европарламента Владимир Билчик.

Акция ЛГБТ-активистов, большинство которых составляют иностранцы вызвала недовольство сербского населения, которое начало стихийно собираться на улицах города. Премьер-министр Сербии Брнабич сообщила, что на протестах обеспечивали порядок 5200 сотрудников МВД.В ходе столкновения десять полицейских получили легкие ранения, 64 человека задержаны.

Во время экстренной пресс-конференции Брнабич поблагодарила сербский народ за то, что он сплотился в трудные времена, когда его хотели разделить.