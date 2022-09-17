В Китае спин-офф коллекции Louis Vuitton установил новый рекорд

Прямая трансляция шоу проходила во всех соцсетях, доступных в стране. Ее посмотрели более 278 млн зрителей.

Бренд Louis Vuitton превратил целый китайский город в площадку для показа своей коллекции для мужчин.

Спин-офф – это создание идиллической картинки общественной жизни. Для этого шоу был выбран город Аранья.

Для проведения мероприятия на месте игрушечной гоночной трассы создали песчаный ландшафт. В шоу были красочные инсталляции и всплывающий магазин.

Китайская политика в отношении COVID-19 создала определенные сложности. Шоу несколько раз проверяли местные власти, но оно началось вовремя.

Перед шоу показали видеовступление, которое называлось «Мираж». Оно показывало путешествие мальчика из пустыни Гоби в Аранью. Открывала шоу живая музыка рок-группы.

После шоу начались выступления местных артистов, включая Masiwei из Higher Brother, рэпера Charity Sbb, инди-рок-группу Carsick Cars, DJ Shao и DJ Bigloco.

Кроме модных показов, гостям обеспечили полное погружение в тематический игровой мир Vuitton на всей территории Араньи.