Высокопоставленный чиновник НАТО Янис Сартс публично оскорбил россиян
Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс публично оскорбил россиян надписью на носках.
17 сентября новостное агентство РИА сообщило, что глава расположенного в столице Латвии Риге Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс посетил конференцию «Независимость информации» в Варшаве в носках, надпись на которых является публичным оскорблением всех русских.
Сартс появился на публике в носках украинского бренда Dodo Socks с надписью «Топчу русню», тем самым продемонстрировав свою солидарность с киевским режимом и оскорбив всё русское национальное сообщество.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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