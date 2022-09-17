Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс публично оскорбил россиян надписью на носках.

17 сентября новостное агентство РИА сообщило, что глава расположенного в столице Латвии Риге Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс посетил конференцию «Независимость информации» в Варшаве в носках, надпись на которых является публичным оскорблением всех русских.

Сартс появился на публике в носках украинского бренда Dodo Socks с надписью «Топчу русню», тем самым продемонстрировав свою солидарность с киевским режимом и оскорбив всё русское национальное сообщество.