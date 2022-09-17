ВВС Израиля нанесли удар ракетами и авиабомбами по провинции Дамаск в Сирии

Израильские истребители F-16 нанесли удар ракетами и авиабомбами по провинции Дамаск в Сирии.

17 сентября заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров в официальном пресс-релизе заявил об обстреле со стороны Израиля сирийской провинции Дамаск.

Отмечается, что четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли четыре ракетных удара, а также выпустили десять управляемых авиабомб по Дамаску, в результате чего скончалось пять человек.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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