Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина
Напряженный рабочий режим президента порой не позволяет найти время даже для приема пищи. Поэтому меню Владимира Путина составляется очень продуманно - так, чтобы рацион был максимально сбалансированным.
Питается Владимир Владимирович без излишеств, еда полезная и достаточно скромная.
Базовые продукты рациона президента
Владимир Путин не употребляет в пищу соленые, сладкие продукты, почти не пьет алкоголные напитки. Предпочтение отдает рыбе, овощам, молочным продуктам, фруктам.
Любимое лакомство - мороженое, которое президент позволяет себе в порядке исключения. Путин - ценитель хорошего вина и немецкого пива, но спиртным балуется редко.
Что ест президент на завтрак
Завтрак - самый важный из приемов пищи, он дает энергию на целый день. Каша на молоке, иногда творог и мед - вот так начинает день Владимир Путин. Любимые блюда - гречка или пшенка.
Запивает все это президент чаем, кофе не любит.
Обеденное меню
Как ни странно звучит, но на обед времени часто не бывает. И в качестве перекуса могут использоваться фрукты, кефир, иногда это запеченная рыба с овощами, мясо индейки или курицы.
Ужин Владимира Путина
О том, что ест президент на ужин, мало известно. Но можно предположить, что это что-то легкое и простое, без особых изысков.
Как питается президент в зарубежных поездках
По долгу службы президенту приходится бывать в разных странах, и он охотно есть ту пищу, которой его там угощают. В Татарстане он пробовал чак-чак, бешбармак.
В Краснодаре - ароматный борщ, кубанские томаты, нежное сало.
А еще президент Путин каждый день пьет один секретный коктейль, состав которого почти никто не знает.
Этот напиток оздоравливает организм, придает бодрости и сил, выводит шлаки и токсины. Из секретных ингредиентов известны только корень хрена и свекла.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина
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