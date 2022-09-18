В США при столкновении в небе двух самолётов скончались три человека

В американском штате Колорадо в результате столкновения в небе двух небольших самолётов скончались три человека.

17 сентября американский телеканал ABC, ссылаясь на заявление Национального совета по безопасности на транспорте США, сообщил, что в небе неподалеку от Денвера столкнулись лёгкий самолёт Cessna 172 и моторный планер Sonex Xenos.

Отмечается, что в офисе местного шерифа заявили о том, что в результате столкновения погибли три человека, чьи тела в настоящее время не идентифицированы. Компетентные органы проводят проверку по факту произошедшего в небе штата Колорадо.