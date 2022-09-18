СК Армении сообщил о гибели двух мирных жителей от обстрелов со стороны Азербайджана
СК Армении заявил о гибели двух мирных жителей в результате обстрела со стороны Азербайджан
Сегодня РИА Новости сообщают, что глава Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян заявил гибели двух мирных жителей в результате обстрела со стороны Азербайджана. СК сообщает, что один из них погиб в результате обстрела дороги, второй в машине Скорой помощи которая попала под обстрел. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия из-за спорных территориальных вопросов. Стороны обвиняют друг друга в провокации, что привело к началу обострения конфликта.
Опубликовано: Елена Калиновская
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