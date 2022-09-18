СК Армении сообщил о гибели двух мирных жителей от обстрелов со стороны Азербайджана

СК Армении заявил о гибели двух мирных жителей в результате обстрела со стороны Азербайджан

Сегодня РИА Новости сообщают, что глава Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян заявил гибели двух мирных жителей в результате обстрела со стороны Азербайджана. СК сообщает, что один из них погиб в результате обстрела дороги, второй в машине Скорой помощи которая попала под обстрел. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия из-за спорных территориальных вопросов. Стороны обвиняют друг друга в провокации, что привело к началу обострения конфликта.