Зеленский согласился отдать часть Украины западу за поставки оружия по ленд-лизу.

Испанский новостной сайт Rebelion пишет о том, что президент Украины Владимир Зеленский договорившись с США о поставках оружия по ленд-лизу, согласился отдать Западу часть территорий своей страны в качестве оплаты. Обозреватель Пабло Леаль в статье сообщают, что для того чтобы выплатить долг, который станет неосуществимым, украинские власти должны будут предоставить свою территорию под расположение войск США и НАТО.

По словам испанского журналиста, Украина рискует своим будущим, выбрав подчинение странам НАТО. Он добавил, что Киев станет главным прикрытием США в Европе.