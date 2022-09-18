Rebelion: Зеленскому придется отдать часть Украины в обмен за военную помощь
Зеленский согласился отдать часть Украины западу за поставки оружия по ленд-лизу.
Испанский новостной сайт Rebelion пишет о том, что президент Украины Владимир Зеленский договорившись с США о поставках оружия по ленд-лизу, согласился отдать Западу часть территорий своей страны в качестве оплаты. Обозреватель Пабло Леаль в статье сообщают, что для того чтобы выплатить долг, который станет неосуществимым, украинские власти должны будут предоставить свою территорию под расположение войск США и НАТО.
По словам испанского журналиста, Украина рискует своим будущим, выбрав подчинение странам НАТО. Он добавил, что Киев станет главным прикрытием США в Европе.
Опубликовано: Елена Калиновская
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