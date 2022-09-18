МИД Румынии призвал Украину отдать часть своих территорий
Экс-глава МИД Румынии Марга заявил, что Украина должна отдать часть своих территорий соседним государствам.
URA.RU предает, экс-глава МИД Румынии Андрей Марга на презентации своей книги заявил что Украина должна отдать свои территории Венгрии, Румынии, Польше и России иначе может разгореться война.
Бывший глава МИД Румынии, политолог Андрей Марга заявляет, что Украина находится в неестественных границах и должна уступить свои территории. Венгрии-Закарпатье, Польше- Галицию, Румынии- Буковину, а России - Донбасс и Крым. Это территории других стран, подытожил Марга.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Токаев вернул прежнее название столице Казахстана: С 1992 года ее переименовывают уже в четвертый раз
В США при столкновении в небе двух самолётов скончались три человека
Кива: в качестве репараций от РФ Польша требует Львовскую область Украины
Пушилин: союзные силы уничтожили 70 солдат ВСУ в селе Студенок
Генерал США Райдер анонсировал поставки двух систем NASAMS в Украину