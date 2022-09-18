МИД Румынии призвал Украину отдать часть своих территорий

Экс-глава МИД Румынии Марга заявил, что Украина должна отдать часть своих территорий соседним государствам.

URA.RU предает, экс-глава МИД Румынии Андрей Марга на презентации своей книги заявил что Украина должна отдать свои территории Венгрии, Румынии, Польше и России иначе может разгореться война.

Бывший глава МИД Румынии, политолог Андрей Марга заявляет, что Украина находится в неестественных границах и должна уступить свои территории. Венгрии-Закарпатье, Польше- Галицию, Румынии- Буковину, а России - Донбасс и Крым. Это территории других стран, подытожил Марга.