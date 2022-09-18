Власти Украины приняли за оскорбление слова экс-главы МИД Румынии о границах
Посольство Украины посчитало оскорблением слова экс-главы МИД Румынии о границах.
Посольство Украины в Бухаресте прокомментировало в Twitter заявление экс-главы МИД Румынии о призыве поделиться границами. И заявило, что это расценивают, как оскорбление. В посольстве Украины сообщили, что заявление Марга ставят под сомнение базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ. Обеспечение полного уважения этих принципов является основой безопасности всего мире.
В диппредставительстве подчеркнули, что особенно это является вопиющим отклонением в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность не только своей страны, но всей Европы, заявили в посольстве.
Опубликовано: Елена Калиновская
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