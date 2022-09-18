Робот по имени Тан Юй возглавила китайскую компанию NetDragon Websoft Holdings Limited

В КНР женщина-робот назначена гендиректором дочерней фирмы FujianNetDragon Websoft Co., Ltd компании NetDragon Websoft Holdings Limited

Тан Юй является виртуальным роботом на основе ИИ. В компании она будет заниматься кадрами.

Как считают сотрудники китайской фирмы, робот сможет добиться оптимизации рабочих процессов, значительно улучшить качество и скорость выполнения поставленных задач.

«Мы считаем, что ИИ – это будущее корпоративного управления, и наше назначение госпожи Тан Юй отражает наше стремление по-настоящему использовать ИИ для преобразования того, как мы управляем нашим бизнесом, и, в конечном счете, стимулировать наш будущий стратегический рост», – рассказал председатель NetDragon Дэцзянь Лю.

Компания NetDragon Websoft Holdings Limited рассчитывает быть на переднем крае в использовании гуманоидных роботов в сегменте корпоративного управления.