Делегация NASA прибыла на космодром Байконур

«Роскосмос» сообщил о прибытии американской делегации NASA на космодром Байконур.

Пресс-служба космической корпорации «Роскосмос» сообщила о том, что делегация NASA впервые за последние шесть месяцев прибыла на расположенный в Казахстане космодром Байконур.

Отмечается, что американская делегация состоящая из представителей NASA и родственников астронавта Фрэнка Рубио примет участие в совместном перекрёстном полёте в рамках договорённостей российской стороны с США.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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