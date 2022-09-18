Делегация NASA прибыла на космодром Байконур

«Роскосмос» сообщил о прибытии американской делегации NASA на космодром Байконур.

Пресс-служба космической корпорации «Роскосмос» сообщила о том, что делегация NASA впервые за последние шесть месяцев прибыла на расположенный в Казахстане космодром Байконур.

Отмечается, что американская делегация состоящая из представителей NASA и родственников астронавта Фрэнка Рубио примет участие в совместном перекрёстном полёте в рамках договорённостей российской стороны с США.