Эксперты рассказали, как правильно посадить крыжовник на зиму, чтобы он радовал урожаем

Это растение очень любит заботу, и при посадке осенью высвобождается такое драгоценное время на другие весенние работы.

Место для посадки саженца нужно выбрать хорошо освещенное. А также - защищенное от ветров, и с плодородной почвой.

Размер посадочных ям - около 50-60 см в диаметре. Лунку нужно наполнить смесью торфа, перегноя или компоста и плодородного слоя земли из этой же ямы (в равных количествах). Если почвы глинистые и плотные, можно в этот состав добавить такую же часть речного песка.

В качестве удобрений внести любые комплексные азотно-фосфорно-калийные (к примеру, нитрофоску – около 3 ст. ложек). Или древесную золу (2 стакана на посадочную яму).

Высаживать саженцы на расстоянии 1 метра. Перед посадкой куст необходимо обрезать. Для этого все побеги укоротить, на каждой сильной и перспективной ветке оставить по 4 или 5 почек.

Оставить те ветки, которые правильно расположены и не будут мешать одна другой развиваться, а слабые и поломанные - полностью вырезать. Пересохшие корни саженца перед посадкой выдержать в растворе «Корневина» либо просто в воде.

При посадке корневую шейку заглубить примерно на 5-7 см ниже уровня грунта. Если почвы тяжелые, шейку сильно не надо заглублять, иначе саженец может и погибнуть. Корешки в яме расправить, засыпать землей, слегка утрамбовать и обильно полить водой.

Место посадки замульчировать сухим торфом либо опилками высотой в 10-15 см. Это позволит саженцам не замерзнуть в морозы.