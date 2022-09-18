Радости и трагедии американской дочери Ольги Зарубиной и Александра Малинина Киры

Звездные родители встречались около трёх лет, а после рождения дочери разошлись. С отцом Кира встретилась, будучи уже взрослым человеком.

Дочь певцов Ольги Зарубиной и Александра Малинина Кира носит фамилию второго мужа матери - Владимира Евдокимова. Мужчина растил девочку, как родную, и Кира долгое время даже не подозревала о существовании биологического отца - Александра Малинина.

Ольга, Владимир и Кира переехали в США, где были счастливы вместе свыше 10 лет. После смерти Евдокимова Ольга вернулась в Россию, а дочь-подростка оставила в Америке под присмотром чужих людей.По словам сестры Зарубиной, она с мужем ездила за девушкой и привезла ее в Россию.

В 2011 году Кира впервые увидела своего родного отца, однако теплой встречи не получилось. Малинин спросил: зачем сейчас девушке нужен кровный отец?

Упрёк был обращен к Ольге, потому что она когда-то захотела избавить дочь от биологического отца и увезла ребенка в другую страну, сделав ее отцом другого мужчину.

Тем не менее, Малинин пытался наладить с Кирой отношения во время пребывания девушки в Москве, оплатил ей учёбу, однако отношения не сложились.

На одном из шоу на Первом канале Кира даже грозила семье отца разорением и судом, однако была согласна забыть свои обиды за 15 миллионов рублей.

Затем - опять вернулась в Америку и обручилась с 45-летним американцем Джошуа Сулливаном. Сейчас Кире 36 лет, она работает парикмахером в салоне. Девушка любит менять и личные образы, выкладывает их в Инстаграм, утверждая, что у нее сейчас все хорошо.

Но некоторые русские подписчики американской дочери Малинина считают, что ее жизнь могла бы быть более продуктивной, если бы родные мать и отец не сделали ее своего рода "разменной монетой" в выяснении своих личных отношений.