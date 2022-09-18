ВГА Запорожской области начала выселение неблагонадёжных граждан

Администрация Запорожской области запустила процедуру по выселению неблагонадёжных украинцев за пределы региона.

18 сентября пресс-служба временной гражданской администрации Запорожской области сообщила, что накануне власти региона впервые применили процедуру по депортации неблагонадёжных украинцев за пределы Запорожья. Сообщается, что из Запорожской области выслали сразу четырёх украинцев.

По данным местных властей, процедуре высылки подлежат те, кто сотрудничает с представителями киевского режима, украинскими военными или же не проявляет лояльности к российской армии.