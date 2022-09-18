Издание Politico утверждает, что население Венгрии поддерживает российскую программу по сохранению консервативных ценностей и не любит прогрессивность Запада.

Днём воскресенья венгерский публицист Аттила Демко написал колонку для газеты Politico, где сообщил, что подавляющее большинство венгров устали от прогрессивных ценностей западных стран и согласны поддерживать позицию России по сохранению традиционной системы ценностей в своём обществе.

При этом Демко напомнил, что президент Венгрии Виктор Орбан также не разделяет западных тенденций и симпатизирует России в плане культурологической схожести.