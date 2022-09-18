Пелоси: США обеспокоены безопасностью Армении и хотят содействовать в этом вопросе

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о желании Вашингтона оказывать содействие Еревану в вопросе национальной безопасности.

18 сентября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в ходе своего выступления в Ереване заявила о том, что Соединённых Штаты обеспокоены вопросом национальной безопасности Армении на фоне произошедшего недавно обострения армяно-азербайджанского конфликта.

Пелоси заявила, что американский конгресс осуждает агрессию со стороны Азербайджана в отношении Армении и поэтому готов оказать содействие в обеспечении безопасности на границах Республики Армения.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 