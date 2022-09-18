Le Monde: Китай осторожно помогает экономике России
Новостной журнал Le Monde сообщает, что правительство Китая уже сейчас помогает российской экономике в скрытном режиме.
18 сентября французское издание Le Monde сообщило, что экспорт китайской продукции на территорию России возрос на 50 процентов с начала российской специальной военной операции в Украине, что вызывает расстройство у западных политиков, желающих нанесли экономическое и политическое поражение Москве путём санкций.
По данным Le Monde, помогая России, Китай действует крайне осторожно и местами скрытно с целью самому не попасть под западные санкции и сохранить способность помогать Москве.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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