Новостной журнал Le Monde сообщает, что правительство Китая уже сейчас помогает российской экономике в скрытном режиме.

18 сентября французское издание Le Monde сообщило, что экспорт китайской продукции на территорию России возрос на 50 процентов с начала российской специальной военной операции в Украине, что вызывает расстройство у западных политиков, желающих нанесли экономическое и политическое поражение Москве путём санкций.

По данным Le Monde, помогая России, Китай действует крайне осторожно и местами скрытно с целью самому не попасть под западные санкции и сохранить способность помогать Москве.