Песков: Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить миром

В Кремле заявили о том, что Россия и Китай, в отличии от западных стран, не мечтают о мировом господстве.

17 сентября пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил о том, что Россия и Китай однозначно не намерены «рулить миром», наращивая двустороннее сотрудничество.

Песков отметил, что данная нездоровая склонность чётко отслеживается в особенностях политики, которую проводят лидеры некоторых западных стран, пытающиеся выставить как Россию, так и Китай в выгодном для себя свете в глазах мировой общественности.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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