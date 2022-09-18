Представитель НАТО Сартс носит носки с призывом к насилию против россиян
Директор стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс сделал фотографию в носках, которые оскорбляют граждан России.
18 сентября стало известно, что официальный представитель НАТО Янис Сартс появился на саммите организации в Риге, где сделал совместную фотографию с главой Министерства обороны Польши Мариушем Блащаком, из-за чего фото было растиражировано польскими СМИ.
На фотографии видно, что Сартс носит носки с ярким русофобским призывом совершать насилие в отношении граждан России и русскоязычных людей.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина
Депутат парламента Латвии призвал проверить автобусы Риги на русофобию
Токаев вернул прежнее название столице Казахстана: С 1992 года ее переименовывают уже в четвертый раз
Песков считает, что США является источником провокационных действий
Минобороны РФ: ВСУ потерпели поражение при попытке контрнаступления на Херсон