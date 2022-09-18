Представитель НАТО Сартс носит носки с призывом к насилию против россиян

Директор стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс сделал фотографию в носках, которые оскорбляют граждан России.

18 сентября стало известно, что официальный представитель НАТО Янис Сартс появился на саммите организации в Риге, где сделал совместную фотографию с главой Министерства обороны Польши Мариушем Блащаком, из-за чего фото было растиражировано польскими СМИ.

На фотографии видно, что Сартс носит носки с ярким русофобским призывом совершать насилие в отношении граждан России и русскоязычных людей.