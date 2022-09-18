Депутат парламента Латвии призвал проверить автобусы Риги на русофобию

Латвийский депутат Андрей Юдин призывает осмотреть общественный транспорт Риги на предмет атрибутов, разжигающих ненависть по отношению к россиянам.

18 сентября рижский депутат Андрей Юдин обратился с призывом к местным правоохранителям проверить автобусы Риги на предмет сегрегации.

Дело в том, что накануне в сети появились фотографии, на которых в рижским общественных автобусах якобы распространяется запрет на посадку русскоязычных граждан где-либо, кроме задних мест транспорта.

В то же время ряд интернет-изданий уже выступили с опровержениями данной фотографии, назвав её фейковой и отметив, что в гражданском транспорте Риги нет таких призывов и указаний.