Жертва косметологии: на лице Алсу появились странные бугры

Специалисты предположили, что появившиеся проблемы у 39-летней певицы стали результатом недобросовестной работы врачей.

Певица Алсу регулярно следит за своей внешностью. 39-летняя певица - частый гость косметологов.

В интервью Ксении Собчак она призналась, что «делает ботокс», а также уколы гиалуроновой кислоты, «разные витаминки», сообщает Экспресс газета.

А недавно на лице знаменитости заметили странные неровности.

Доктор Владимир Плахотин отметил, что у звезды «достаточно серьезный желвак». На свежих фото Алсу без ретуши можно увидеть вздутие.

«Или это неудачный нитяной лифтинг, или - последствия неудачно введенного филлера. Причем его вводили в область рта либо подбородка. Возможно, убирали певице комки Биша, однако операция прошла неудачно», — высказал предположение медик.

Комки Биша, напоминает издание - это жировые образования возле скул. У взрослых они не выполняют практически никаких функций, только добавляют щечкам округлость. Красавицы их удаляют, чтобы придать скулам четкие очертания, придать лицу худощавость.