Жертва косметологии: на лице Алсу появились странные бугры
Специалисты предположили, что появившиеся проблемы у 39-летней певицы стали результатом недобросовестной работы врачей.
Певица Алсу регулярно следит за своей внешностью. 39-летняя певица - частый гость косметологов.
В интервью Ксении Собчак она призналась, что «делает ботокс», а также уколы гиалуроновой кислоты, «разные витаминки», сообщает Экспресс газета.
А недавно на лице знаменитости заметили странные неровности.
Доктор Владимир Плахотин отметил, что у звезды «достаточно серьезный желвак». На свежих фото Алсу без ретуши можно увидеть вздутие.
«Или это неудачный нитяной лифтинг, или - последствия неудачно введенного филлера. Причем его вводили в область рта либо подбородка. Возможно, убирали певице комки Биша, однако операция прошла неудачно», — высказал предположение медик.
Комки Биша, напоминает издание - это жировые образования возле скул. У взрослых они не выполняют практически никаких функций, только добавляют щечкам округлость. Красавицы их удаляют, чтобы придать скулам четкие очертания, придать лицу худощавость.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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