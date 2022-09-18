Делегация НАСА прибыла на Байконур перед полётом в космос на корабле «Союз»

Пресс-служба "Роскосмоса" сообщила о приезде представителей НАСА на Байконур 18 сентября.

Днём воскресенья пресс-служба "Роскосмоса" сообщила, что команда НАСА прибыла на территорию космодрома Байконур в Казахстане за наблюдением по первому перекрёстному полёту в космос россиян и американца на корабле "Союз" впервые за последние полтора года.

Сообщается, что от США на российском "Союзе" летит Фрэнк Рубио, ввиду чего на территорию космодрома Байконур прибыла не только делегация НАСА, но и родственники американца.