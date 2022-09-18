Еврокомиссия планирует приостановить выплату средств Венгрии из общего бюджета ЕС
Еврокомиссар Йоханнес Хан допустил заморозку финансирования Венгрии из общего бюджета ЕС, из-за нарушений принципов права.
18 сентября европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в ходе пресс-конференции заявил о том, что ЕК планирует приостановить 65% выплат финансовых средств для Венгрии из общего бюджета ЕС.
Хан отметил, что Европейская комиссия готова пойти на такие меры в качестве ответа на «нарушение принципов верховенства права в Венгрии», лишив Будапешт примерно семи с половиной миллиардов евро, однако принятием данного предложения ЕК будет заниматься совет стран Европейского союза.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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