Еврокомиссия заморозит финансирование Венгрии из бюджета ЕС на 7,5 млрд евро

Пресс-служба Еврокомиссии сообщила о возможной заморозке финансирования Венгрии из бюджета Евросоюза.

Днём 18 сентября официальный представитель Европейской комиссии сообщил, что Брюссель намерен рассмотреть возможность заморозки финансирования Венгрии из бюджета Евросоюза.

Известно, что в рамках предложения существует риск заморозки финансирования бюджета Венгрии на 7,5 миллиардов евро.

Данному решению предшествовало решение Еврокомиссии официально постановить, что политический режим Венгрии не является демократией и напоминает смешанный авторитаризм с регулярно проводимыми выборами.