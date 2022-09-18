Еврокомиссия заморозит финансирование Венгрии из бюджета ЕС на 7,5 млрд евро
Пресс-служба Еврокомиссии сообщила о возможной заморозке финансирования Венгрии из бюджета Евросоюза.
Днём 18 сентября официальный представитель Европейской комиссии сообщил, что Брюссель намерен рассмотреть возможность заморозки финансирования Венгрии из бюджета Евросоюза.
Известно, что в рамках предложения существует риск заморозки финансирования бюджета Венгрии на 7,5 миллиардов евро.
Данному решению предшествовало решение Еврокомиссии официально постановить, что политический режим Венгрии не является демократией и напоминает смешанный авторитаризм с регулярно проводимыми выборами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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