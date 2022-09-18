ВВС: Польша начала принудительную высылку граждан России

Издание ВВС утверждает, что правительство Польши прекратило продлевать разрешение россиянам проживать на своей территории.

18 сентября новостное агентство BBC сообщило, что с недавних пор по решению администрации Варшавы нескольким десяткам россиян не продлили разрешение находиться на территории Польши.

При этом известно, что данные граждане России приехали на территорию Польши до начала специальной военной операции в Украине.

По данным издания BBC, правительство Польши дало россиянам тридцать календарных дней на то, чтобы они покинули польские территории без возможности вернуться назад на неопределённый срок.