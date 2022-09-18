Эксперты рассказали, как вырастить перцы в ведрах и получить фантастический урожай

Площади участка не всегда хватает для того, чтобы разбить грядки для желаемых культур, но есть альтернатива, которая экономит силы и дает результат.

Выращивание перцев в ведрах - способ, который позволяет экономить площади и силы. Но самое главное - дает потрясающий урожай.

Технологии выращивания простые. Начало работ, как и в классических вариантах: сначала надо вырастить рассаду. И сразу высадить ее в те емкости, где она будет расти дальше.

Объем ведер может быть разным - от 7 до 12 литров. Учитывая, что грунта задействовано немного, культуру нужно поливать до момента появления плодов ежедневно, потом - дважды в неделю. К концу лета - началу осени прекратить полив вообще.

При поливах желательно добавлять зеленый настой из трав (1 л настоя на 10 л воды). Дважды за сезон подкормить нитроаммофоской (по инструкции), дважды - обработать фитоспорином. В период плодообразования внести монофосфат калия (по инструкции).

Перед посадкой в каждое ведро, кроме того, добавить неполный стакан золы, 1 ложку суперфосфата и 1 л листового перегноя.

Пасынковать перцы в ведрах не нужно - только сделать опору и подвязать. В период массового созревания убрать листья, при похолодании можно сразу несколько ведер накрыть пленкой (установить для этого металлическую или другую опору).