Российский журналист Андрей Коц утверждает, что Берлин согласился поставить Киеву некоторые тяжёлые вооружения исключительно по принуждению Вашингтона.

Днём воскресенья российский журналист и военный аналитик Андрей Коц сообщил, что в новый пакет военной помощи Германии в адрес Украины Берлин может включить свои танки Leopard 1, Leopard 2 и боевые машины пехоты Marder. По мнению Коца, канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически против таких поставок, но вынужден согласиться под давлением США.

При этом Андрей Коц уверен, что существует шанс окончательного отказа Германии от поставок тяжёлых вооружений в Украину вопреки позиции Вашингтона.