Боррель: именно Украина будет диктовать условия для мирного договора с РФ

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель уверен, что Киев должен сам выбрать условия для подписания мирного соглашения с Россией.

Днём 18 сентября лидер отдела европейской дипломатии при ЕС Жозеп Боррель публично заявил, что по его мнению именно Украина должна выбрать условия, на которых она будет согласна подписать мирный договор с Москвой. При этом Боррель отметил, что волеизъявления одного лишь украинского правительства будет недостаточно, и решение о мире должны принять все украинцы.

Также Жозеп Боррель сообщил, что считает целесообразным увеличение финансово-экономической и военной помощи Украине со стороны стран коллективного Запада.