В воскресенье днём премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Украина может лишиться половины своих земель из-за конфликта с Россией.

18 сентября венгерский премьер Виктор Орбан дал интервью местной газете Nepszava, где сообщил, что он считает невозможным окончание украинского конфликта с армией России до наступления 2030 года.

По мнению Орбана, из-за характера и временной протяжённости российской спецоперации как минимум треть и как максимум половина территорий Украины могут отойти из-под контроля Киева в польщу России. По этой причине Виктор Орбан призывает Украину и Москву договариваться о мире уже сейчас.