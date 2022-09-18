Nepszava: Орбан предрёк выход половины территорий из состава Украины
В воскресенье днём премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Украина может лишиться половины своих земель из-за конфликта с Россией.
18 сентября венгерский премьер Виктор Орбан дал интервью местной газете Nepszava, где сообщил, что он считает невозможным окончание украинского конфликта с армией России до наступления 2030 года.
По мнению Орбана, из-за характера и временной протяжённости российской спецоперации как минимум треть и как максимум половина территорий Украины могут отойти из-под контроля Киева в польщу России. По этой причине Виктор Орбан призывает Украину и Москву договариваться о мире уже сейчас.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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