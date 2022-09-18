ВС России уничтожили пункт ЧВК США «Академия» и нацбатальона «Кракен»
Российские войска поразили пункты дислокации частной военной кампании США "Академия" и украинского нацбата "Кракен" возле Николаевки и Краматорска.
18 сентября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл регулярный дневной брифинг ведомства, в ходе которого сообщил, что российские Военно-космические силы совместно с ракетными войсками выявили и нанесли удары по пунктам дислокации американской ЧВК "Академия" и украинского нацбатальона "Айдар".
Сообщается, что места нахождения американской ЧВК и украинского нацтаба были в Краматорске Донецкой области и городе Николаевки. Теперь пункты американских и украинских военных ликвидированы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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