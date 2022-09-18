Российские войска поразили пункты дислокации частной военной кампании США "Академия" и украинского нацбата "Кракен" возле Николаевки и Краматорска.

18 сентября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл регулярный дневной брифинг ведомства, в ходе которого сообщил, что российские Военно-космические силы совместно с ракетными войсками выявили и нанесли удары по пунктам дислокации американской ЧВК "Академия" и украинского нацбатальона "Айдар".

Сообщается, что места нахождения американской ЧВК и украинского нацтаба были в Краматорске Донецкой области и городе Николаевки. Теперь пункты американских и украинских военных ликвидированы.