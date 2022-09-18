Белая панна: призрак Гольшан известный далеко за пределами Беларуси

Начало XVII века для Гольшан ознаменовалось тем, что по решению магната Павла Сапеги к костелу начали пристраивать монастырь.

Все бы ничего, да магнат и дату конкретную для освещения назначил 6 августа 1618 года. А строители не успевали к сроку, поскольку одна из стен, несмотря на усилия мастеров, проседала.

Павел Сапега пришел в ярость, когда узнал об угрозе срыва срока освящения и заявил строителям, что или все выполняется вовремя, или об оплате они могут забыть.

Строители решили, что исправить ситуацию можно если принести жертву, конкретнее замуровать кого-то живьем. Договорились, что жертвой станет женщина, первой принесшая обед супругу. Ей оказалась молодая красавица, спешившая накормить мужа.

Легенда о замурованной женщине получила подтверждение в 1995 году, когда во время реставрационных работ под одной из стен был обнаружен женский скелет с признаками насильственной смерти.

А о том, что по ночам в монастыре видели призрак женщины в истлевшем белом платье говорили давным-давно.