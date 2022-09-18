Белая панна: призрак Гольшан известный далеко за пределами Беларуси
Начало XVII века для Гольшан ознаменовалось тем, что по решению магната Павла Сапеги к костелу начали пристраивать монастырь.
Все бы ничего, да магнат и дату конкретную для освещения назначил 6 августа 1618 года. А строители не успевали к сроку, поскольку одна из стен, несмотря на усилия мастеров, проседала.
Павел Сапега пришел в ярость, когда узнал об угрозе срыва срока освящения и заявил строителям, что или все выполняется вовремя, или об оплате они могут забыть.
Строители решили, что исправить ситуацию можно если принести жертву, конкретнее замуровать кого-то живьем. Договорились, что жертвой станет женщина, первой принесшая обед супругу. Ей оказалась молодая красавица, спешившая накормить мужа.
Легенда о замурованной женщине получила подтверждение в 1995 году, когда во время реставрационных работ под одной из стен был обнаружен женский скелет с признаками насильственной смерти.
А о том, что по ночам в монастыре видели призрак женщины в истлевшем белом платье говорили давным-давно.
Опубликовано: Staalker
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