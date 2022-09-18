Рэпер Канье Уэст заявил, что за свои 45 лет не прочитал ни одной книги

Поклонники нередко шутили над плохим образованием музыканта, но на самом деле юмор оказался правдой.

Американский рэпер и музыкальный продюсер Канье Уэст за всю свою жизнь не прочел ни одной книги.

45-летний музыкант признался в этом сам во время одного из интервью, сообщает 5-tv.ru.

«Вы сказали, будто я не прочитал эту книгу. Но на самом деле я не прочитал ни одной книги в жизни. Для меня чтение - сродни тому, как есть брюссельскую капусту. А языком трепать - то же, что есть кукурузные равиоли», — признался рэпер в интервью подкасту Alo Mind Full.

Плохое образование не помешало Канье Уэсту открыть на днях свою христианскую школу под названием Donda Academy.

Учреждение музыкант назвал в честь свой матери - Донды Уэст. В школе он намерен растить «новое поколение лидеров».