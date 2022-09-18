Издание "РИА Новости" утверждает, что украинские войска насильно мобилизуют мирных граждан в ВСУ.

Военные корреспонденты издания "РИА Новости" пообщались с российским военным с позывным "Пианист", который утверждает, что мирные жители освобождённых территорий жалуются на киевский режим, ссылаясь на то, что их насильно мобилизуют в ряды вооружённых сил Украины.

По словам "Пианиста", насильная мобилизация происходит посредством угроз членам семьи мирных украинцев и жителей Донбасса, которые от безысходности и под давлением Киева вынуждены идти на фронт и гибнуть в боях с союзными силами армии России, ДНР и ЛНР.