Аляску затапливает один из самых сильных штормов в истории, объявлено стихийное бедствие
Сильный шторм на Аляске затапливает дороги и дома. Губернатор Майк Данливи объявил чрезвычайное положение.
Синоптики называют этот шторм одним из самых сильных за всю историю штата. Сообщается, что непогода вызвана тайфуном Мербок.
Специалист по климату Университета Аляски в Фэрбенксе Рик Томан утверждает, что впоследствии этот шторм назовут эталонным.
Воздействие нынешнего штора может оказаться даже более разрушительным, чем супершторма в Беринговом море, случившегося в 2011 году.
Паводковые воды размыли дороги, некоторые дома смыты с фундаментов. Затоплены автомобили.
AccuWeather предупреждает, что порывы ветра могут срывать крыши и валить деревья, возможны масштабные отключения электроэнергии.
Рыболовецким судам рекомендовано оставаться в порту, поскольку шторм создает для них опасные условия.
В некоторых частях Берингова моря прогнозируется ураганный ветер, уровень воды может подняться на 5 м выше обычной линии прилива.
Опубликовано: Светлана Репина
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