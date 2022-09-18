Аляску затапливает один из самых сильных штормов в истории, объявлено стихийное бедствие

Сильный шторм на Аляске затапливает дороги и дома. Губернатор Майк Данливи объявил чрезвычайное положение.

Синоптики называют этот шторм одним из самых сильных за всю историю штата. Сообщается, что непогода вызвана тайфуном Мербок.

Специалист по климату Университета Аляски в Фэрбенксе Рик Томан утверждает, что впоследствии этот шторм назовут эталонным.

Воздействие нынешнего штора может оказаться даже более разрушительным, чем супершторма в Беринговом море, случившегося в 2011 году.

Паводковые воды размыли дороги, некоторые дома смыты с фундаментов. Затоплены автомобили.

AccuWeather предупреждает, что порывы ветра могут срывать крыши и валить деревья, возможны масштабные отключения электроэнергии.

Рыболовецким судам рекомендовано оставаться в порту, поскольку шторм создает для них опасные условия.

В некоторых частях Берингова моря прогнозируется ураганный ветер, уровень воды может подняться на 5 м выше обычной линии прилива.