Haber7: Турция восхищены словами Путина о поставках газа и нефть в ЕС
Читатели Haber7 пришли в восторг от нового заявления Владимира Путина о поставках энергоносителей в страны Европы.
В воскресенье турецкая интернет-газета Haber7 опубликовала новое заявление Владимира Путина, в котором он утверждает, что Россия прекратит поставки собственных энергоносителей в европейские страны если коллективный Запад согласует потолок цен на российские нефть и газ.
Под постом Haber7 скопилась целая серия комментариев восторженных турков, которые сходятся во мнении о том, что Путин поступает правильно, угрожая Западу тотальным похолоданием в домах европейцев в условиях отсутствия российского газа. Читатели Haber7 уверены, что лишь так западные лидеры пойдут на переговоры с Москвой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВВС: Польша начала принудительную высылку граждан России
Призрак Черного Монаха избрал местом жительства Гольшанский замок
Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина
Киев насильно мобилизует украинцев под угрозой расправы над их семьями
В Латвии запретили русскоязычным жителям ездить вместе с остальными пассажирами