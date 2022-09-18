Haber7: Турция восхищены словами Путина о поставках газа и нефть в ЕС

Читатели Haber7 пришли в восторг от нового заявления Владимира Путина о поставках энергоносителей в страны Европы.

В воскресенье турецкая интернет-газета Haber7 опубликовала новое заявление Владимира Путина, в котором он утверждает, что Россия прекратит поставки собственных энергоносителей в европейские страны если коллективный Запад согласует потолок цен на российские нефть и газ.

Под постом Haber7 скопилась целая серия комментариев восторженных турков, которые сходятся во мнении о том, что Путин поступает правильно, угрожая Западу тотальным похолоданием в домах европейцев в условиях отсутствия российского газа. Читатели Haber7 уверены, что лишь так западные лидеры пойдут на переговоры с Москвой.